Медведев посетит юридический форум и новую станцию метро в Петербурге

В рамках мероприятия премьер-министр выступит на пленарном заседании "Будущее юридической профессии".

Дмитрий Медведев приедет на юридический форум в Санкт-Петербург. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе правительства. Премьер-министр также посетит новые станции метро.

Во вторник, 15 мая в Петербурге открылся VIII Международный юридический форум. В рамках мероприятия Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании "Будущее юридической профессии".

В рамках деловой программы форума будут обсуждаться последние события в правовой практике, изменения в международном и российском законодательстве, а также актуальные вопросы мирового сотрудничества Пресс-служба правительства.

После форума премьер-министр спустится в петербургскую подземку, чтобы посмотреть "Новокрестовскую". Напомним, что эта станция метро открылась 13 мая и уже приняла первых пассажиров. На данный момент она работает в тестовом режиме, масштабное открытие станции проведут в конце этого месяца.

Фото: сайт "Председатель Правительства РФ"