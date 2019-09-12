У "Новокрестовской" установили велодорожки и большие качели

На набережной Финского залива теперь можно покачаться на качелях, прокатиться по велодорожке и посмотреть вблизи на "Лахта-центр".

У станции "Новокрестовская" благоустроили зону для отдыха петербуржцев и гостей города. На набережной Финского залива появились скамейки и качели для взрослых и детей. Кроме того, здесь установили бинокли, в которые можно вблизи изучить "Лахта-центр".

Для детей поставили веревочный парк с горкой и специальным покрытием. Велосипедисты смогут оценить новые дорожки в любое время суток, по всей зоне установлены фонари. Работы по благоустройству территории продолжаются.

Фото и видео: Piter.tv