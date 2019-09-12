У "Новокрестовской" установили велодорожки и большие качели

У станции "Новокрестовская" благоустроили зону для отдыха петербуржцев и гостей города. На набережной Финского залива появились скамейки и качели для взрослых и детей. Кроме того, здесь установили бинокли, в которые можно вблизи изучить "Лахта-центр".
Для детей поставили веревочный парк с горкой и специальным покрытием. Велосипедисты смогут оценить новые дорожки в любое время суток, по всей зоне установлены фонари. Работы по благоустройству территории продолжаются.
Фото и видео: Piter.tv
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