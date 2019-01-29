Сечин: санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду

Глава "Роснефти" рассказал о том, к чему приведет страны Африки, Латинской Америки и Азии политика США.

Санкционная вакханалия, а также "бегство" инвесторов в американские доллары ведет беднейшие страны Африки, латинской Америки и Азии к голоду и коллапсу в сфере экономики. Соответствующее заявление в ходе своего доклада на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эксперт рассказал, что раньше денежные средства перетекали из одного рынка в другие, а сейчас одновременно в цене падает все, включая золото. Исключением из этого правила остаются углеводороды.

Растет доллар как последнее прибежище. Причем растет на фоне системной инфляции в США. То есть США в моменте являются основным бенефициаром кризиса за счет притока капитала и роста доллара. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

По мнению специалиста, на фоне роста ставок в США неизбежно увеличивается цена на обслуживание американского государственного долга. Сечин ожидает в ближайшей перспективе увидеть рецессию и стагфляцию процесса. В качестве примера начала этой рецессии спикер привел падение фондового индекса S&P 500, которое составило 23% с начала 2022 года.

США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс".

Фото и видео: ПМЭФ