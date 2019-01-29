Сечин: США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс"

Глава "Роснефти" рассказал о том, что в регионе увеличивается спрос на дешевые субституты.

США спровоцировали в Европе "угольный ренессанс". Соответствующее заявление в рамках презентации своего доклада на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. По данным от специалиста, доля угля в энергетическом балансе европейского региона увеличилась на 18% за 2021 год. В текущем году этот показатель может еще больше увеличиться, практически на треть.

В 2022 году может вырасти еще более чем на треть. Налицо настоящий "угольный ренессанс", во многом подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт уточнил, что в Европе растет спрос на более дешевые по цене субституты и уголь. По мнению эксперта, "угольный ренессанс" в регионе подрывает глобальные усилия по снижению углеродного следа на планете.

Сечин считает необходимым "смелее и быстрее" увеличивать долю расчетов в нацвалютах.

Фото и видео: ПМЭФ