Сечин считает необходимым "смелее и быстрее" увеличивать долю расчетов в нацвалютах

Игорь Сечин рассказал о том, что доллар и евро утрачивают доверие.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает необходимым "смелее и быстрее" увеличивать долю международных финансовых расчетов в национальных валютах. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего доклада на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума. По словам бизнесмена, евро и американский доллар утрачивают свои статусы надежных валют на фоне заморозки и блокировки счетов и золотовалютных резервов Москвы.

…Так как стало очевидно, что доступ к ним в любой момент может быть ограничен. Нужно смелее и быстрее идти по пути увеличения доли расчетов в национальных валютах. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт призывает коллег увеличивать контакты между Национальными банками с дружественными странами, а также интеграцию платежных систем, наращивать объемы по торговле и поставкам. Еще одним важным направлением для развития Игорь Сечин назвал взаимные инвестиции, которые помогут сформировать альтернативу для однополярного мира. Предприниматель подчеркнул, что запретив торговые отношения с Россией, европейские лидеры ограничили оборот своей валюты, снизив ее привлекательность.

Сечин: США могут добраться до своих компаний, исчерпав ресурс санкций против других стран.

Фото и видео: ПМЭФ