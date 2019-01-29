Глава "Роснефти" оценил возможное давление Вашингтона на рынок США.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин сообщил о том, что США могут добраться до собственных национальных предприятий, исчерпав ресурс санкционного давления против других государств, таких как Иран, Венесуэла и Россия. Соответствующая информация представлена экспертом в рамках доклада, озвученного на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума. Бизнесмен процитировал слова президента США Джо Байдена про исторически высокую маржу НПЗ, а также зачитал ответ Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции США и Американского нефтяного института. По мнению местных аналитиков, в значительной степени высокая стоимость на нефть связана с дисбалансом спроса и предложения на глобальном рынке, а также с

перераспределением логистических связей в процессе выхода мира из пандемии коронавирусной инфекции.

…Высокого потребительского спроса, а также запрета на российскую продукцию, и третье, политических решений, принятых на протяжении многих лет. цитирует письмо Игорь Сечин

Глава "Роснефти" считает, что все эти действия главы Белого дома наводят его на мысль о том, что американская администрация может "добраться" в плане ограничений и до субъектов своего внутреннего рынка.

Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики.

Фото и видео: ПМЭФ

