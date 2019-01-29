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Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики
Сегодня, 11:14
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Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики

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Глава "Роснефти" рассказал о роли РФ для глобального рынка.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сравнил Россию со спасительным Ноевым ковчегом мировой экономики. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления с докладом на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума. 

Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть.

Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Сечин: доходы BP от бизнеса в РФ с 2003 года составили $36 млрд при инвестициях в $10 млрд.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: игорь сечин, ноев ковчег, экономика, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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