Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики

Глава "Роснефти" рассказал о роли РФ для глобального рынка.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сравнил Россию со спасительным Ноевым ковчегом мировой экономики. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления с докладом на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума.

Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Сечин: доходы BP от бизнеса в РФ с 2003 года составили $36 млрд при инвестициях в $10 млрд.

Фото и видео: ПМЭФ