Сечин: доходы BP от бизнеса в РФ с 2003 года составили $36 млрд при инвестициях в $10 млрд

Глава "Роснефти" рассказал, какие доходы получает руководство ВР.

Игорь Сечин сообщил о том, что доходы компании BP от бизнеса в России с 2003 года составили 36 млрд при инвестициях в 10 млрд американских долларов. Соответствующее заявление глава "Роснефти" сделал в рамках выступления на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума. При этом предприятие все еще сохраняет свою долю в "Роснефти", несмотря на заявления об обратном. По мнению эксперта, эта ситуация понятна, так как иностранные бизнесмены из ВР могут рассчитывать на дивиденды "с девятью нулями в валюте".

Все эти действия говорят скорее о желании остаться действующим участником компании "Роснефть" и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь Игорь Сечин, глава "Роснефти"

По мнению специалиста, для руководства "Роснефти" после 30-ти лет успешного сотрудничества с BP стало неожиданным объявление иностранцев в феврале 2022 года об уходе. На текущий момент доля ВР в "Роснефти" составляет 19,75%. Игорь Сечин напомнил, что власти страны даже на фоне ареста российских активов за границей не создает проблем для иностранного бизнеса в ВР, в частности, и по дивидендам для ВР.

На новой заправке "Роснефти" в Петербурге будут блюда по рецептам шеф-повара.

Фото и видео: ПМЭФ

