Сечин призвал переориентировать банковскую систему России на доступность кредитов

Глава "Роснефти" призвал страну разработать платежную систему.

Москве нужно переориентировать банковскую систему на доступность кредитования экономики. При этом высокая стоимость займов является главным тормозом экономической системы страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эксперт представил участникам мероприятия дорожную карту по вопросу повышения эффективности развития.

Доступность кредита - задача функционирования банковской системы. Высокая стоимость заимствований - основной тормоз промышленного развития и, безусловно, это один из основных вопросов экономической политики. Необходимо сориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Специалист призвал коллег как можно скорее создать независимую от "токсичных" валют национальную платежно-расчетную систему. Игорь Сечин призвал не ждать,когда доллар будет замещен альтернвтивной мировой валютой.

Сечин не ждет роста добычи нефти в США.

Фото и видео: ПМЭФ-2023