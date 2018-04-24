Сечин не ждет роста добычи нефти в США

Игорь Сечин рассказал о проблемах ФРС и ключевой ставки.

Добыча нефти в США выходит на "полку", а перспективы ее дальнейшего роста находятся под вопросом. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Под вопросом находится не только обеспечение роста, но даже поддержание достигнутого уровня добычи в США. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил, что ключевой вклад в развитие американской добычи нефти носит Пермский бассейн. Эта локация является наиболее крупным по запасам и добыче. Там содержится порядка 280 млн тонн в год (примерно 45% от всей добычи в США). Однако за последние полгода темпы добычи ресурсов и прироста добычи упали в два раза. Специалист добавил, что значительное повышение ФРС США базовой ставки в стране, а также ожидание ее дальнейшего роста только повышает стоимость привлечения кредитов для сланцевых операторов. Это стало сдерживающим фактором для сдерживания инфляции.

Сечин: размер открываемых сейчас месторождений не сопоставим с "гигантами" 1970-х годах.

Фото и видео: ПМЭФ-2023