Глава "Роснефти" назвал негативные процессы в регионе из-за санкций против РФ.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "энергетическое самоубийство", которое прямо сейчас совершает европейский регион, будет иметь долгосрочные последствия для его экономического потенциала. По мнению эксперта, эти негативные тенденции уже наблюдаются. Речь идет об утрате конкурентоспособности и прямых потерях для инвесторов. Такие данные бизнесмен привел в докладе, презентованном на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума..

Во Франции фондовый индекс CAC 40 снизился на 18%, в Германии индекс DAX снизился на 19%, в Италии - на 22%. Суммарно инвесторы трех европейских стран уже потеряли порядка $1,6 трлн. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт подчеркнул, что уровень конкурентоспособности Европы также подрывает и отказ от российских нефти и газа. В результате уже сейчас в регионе фиксируется наибольшая цена на электроэнергию во всем мире. По мнению Игоря Сечина, западное санкционное давление сказалось и на социальной деградации и монтаже модели рыночной экономики.

Глава "Роснефти" Сечин: единый глобальный рынок мертв.

Фото и видео: ПМЭФ

