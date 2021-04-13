Глава "Роснефти" Сечин: единый глобальный рынок мертв

Эксперт объяснил, что США действуют нерыночными методами против Китая.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о том, что единый глобальный рынок мертв. Бизнесмен добавил, что механизмы регулирования и институты функционируют по своей сути в военном режиме. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках презентации доклада на энергетической сессии Петербургского международного экономического форума.

Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути – в режиме войны. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Специалист объявил участникам мероприятия, что в текущих условиях невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации мировых рынков и структур по взаимодействию между странами, которые стремятся к суверенитету от западного "санкционного произвола". В качестве примера Игорь Сечин вспомнил о торговых связях между Вашингтоном и Пекином. По данным руководителя "Роснефти", Китая показывал экономический рост в рамках глобальной экономики, но США решили объявить страну как экономической, так и военно-политической угрозой. Это произошло на фоне утрачивания Вашингтоном лидерских позиций в сфере технологий. Сечин уверен в том, что США действуют против КНР нерыночными способами.

Сечин: санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду.

Фото и видео: ПМЭФ

