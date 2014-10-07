Глава "Роснефти" оценил внутренние проблемы США.

Американские власти отказываются от политики открытых дверей, главным принципом которой всегда было обеспечение равного доступа к товарам и рынкам, в попытке удержать свое лидерство на геополитической арене. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Уверенная в себе и своих конкурентных преимуществах Америка добивалась максимального снятия любых барьеров. А вот теперь можно сказать: "Осторожно, двери закрываются! Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт добавил, что США потеряла свое конкурентное превосходство, поэтмоу демонтирует политику открытых дверей, стремясь удержать позиции и статус. При этом рыночная экономика больше не работает в качестве основного механизма для мирового регулирования движения капитала. Из-за высокой инфляции, больших процентных ставок и разрыва логистических цепочек и рисков дефицитов, именно государство становится главным гарантом безопасности, а сама безопасность - приоритетом для властей.

Сечин: отказ от таргетирования курса рубля не дает ему стать региональной системой расчета.

Фото и видео: ПМЭФ-2023