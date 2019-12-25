Сделка продажи бизнеса шведского застройщика Bonava сорвалась в Петербурге

Земельный банк Bonava включает около 16 га в Петербурге, на которых можно построить около 230 тыс. кв. м жилья.

Стало известно 18 ноября, что G-Group вышла из сделки по покупке активов девелопера Bonava. Об этом сообщает "Коммерсант".

В казанской компании рассказали, что в условиях динамичной внешней среды они планируют переключить ресурсы на иные ресурсы. Предварительное соглашение о сделке стоимостью 98 млн рублей заключили 7 октября.

Земельный банк Bonava включает около 16 га в Петербурге, на которых можно построить около 230 тыс. кв. м жилья. Компания из Казани за счет сделки планировала быстро нарастить объём бизнеса в Петербурге.

Напомним, что компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции в Украине. На момент ухода две очереди квартала Magnifika и шесть очередей квартала Gröna Lund находились на разных стадиях строительства. Всего строится 810 квартир. В компании в Петербурге работают 370 сотрудников, фирма рассматривает возможность оказания им поддержки.

Ранее в Петербурге шведский застройщик Bonava начал распродавать свои активы. В Bonava не стали комментировать информацию о продаже бизнеса.

Фото: Piter.tv

