Абдул Атра объяснил, что в лагерях беженцев террористы запугивают тех, кого вербуют в свои ряды.

Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США.

Мы должны были провести провокацию против сирийской армии, чтобы дать американцам повод нанести по ней удар Абдул Атра, боевик

Боевик из местной группировки рассказал, что если бы правительственные силы Сирии открыли огонь по их группе, то американские истребители нанесли бы ответный удар. Он добавил, что лагерь боевиков находится на базе Эт-Танф, где расположена американская военная база.

Абдул Атра заметил, что его группа должна была подъехать к сирийцам на пикапах как можно ближе. Они должны были вынудить военных открыть по ним огонь. Однако после трех подобных маневров сирийские солдаты так и не начали стрелять.

Боевик рассказал, что его завербовали после того, как он оказался в лагере для беженцев Эр-Рукбан. Его убедили, что сирийцы ликвидируют его, если он вернется на территорию, которую контролирует Башар Асад.

На территории Эт-Танф очень серьезно промывают мозги. Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх Абдул Атра, боевик

По словам боевика, ему заявили, что сирийцы разрушили мечети в Пальмире, а также все плантации и пальмовые рощи.

Пленные: Турция оказывает поддержку террористам в боях у Алеппо.