АПЛ "Белгород" передадут российскому флоту в 2021 году.

Сдачу носителя российского "оружия Судного дня" перенесли. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса. Эксперт уточнил, что атомную подводную лодку проекта 09852 "Белгород" проекта 09852 передадут Военно-морскому флоту не в 2020, а в 2021 году. Он напомнил, что данная АПЛ будет способна нести на борту подводные аппараты типа "Посейдон". По его словам, К-329 "Белгород", как и АПЛ "Казань" и "Новосибирск" проекта 885М ("Ясень-М"), планировалось передать ВМФ до конца 2020 года.

Сроки сдачи перенесены на следующий год источник агентства

Специалист добавил, что ранее "Белгород", как и "Казань" и "Новосибирск" должна была поступить на вооружение ВМФ России в текущем году. Другой сточник ТАСС заявил об аналогичном переносе сроков сдачи подлодки "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А". Он заметил, что это произошло по независящим от завода-производителя причинам.

В Госдепе выразили обеспокоенность созданием "Посейдонов".

Фото: Piter.tv