В Госдепе выразили обеспокоенность созданием "Посейдонов"

Кристофер Форд рассказал об опасности российских необитаемых подводных аппаратов.

В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность созданием "Посейдонов". Вашингтон отметил создание Россией необитаемых подводных аппаратов. По мнению чиновников, необходимо определить, соответствует ли их применение во время военного конфликта нормам международного права. Соответствующее заявление сделал помощник госсекретаря по нераспространению ядерного оружия Кристофер Форд. Эксперты выступил на онлайн-форуме, организованном ассоциацией юристов США.

Еще одним тревожным сигналом стала разработка в России необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" с ядерной энергоустановкой, которые, по всей видимости, предполагается оснастить ядерными боеголовками мощностью несколько мегатонн Кристофер Форд, помощник госсекретаря США

Форд уверен, что российские "Посейдоны" могут обрушить на американское побережье радиоактивное цунами. В связи с этой ситуацией чиновник видит причину для опасений в отношении политики РФ в сфере ядерного сдерживания. Он добавил, что Москва говорит о том, что ее доктрина соответствует требованиям международного права, а оружие необходимо лишь для обороны.

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