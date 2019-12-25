Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев

В США прокомментировали конференцию, которая прошла 11-12 ноября в столице Сирии.

Госдепартамент США охарактеризовал конференцию по беженцам в Дамаске как "поверхностную поддержку". Об этом чиновники рассказали в заявлении, распространенном американским ведомством. Заместитель официального представителя Госдепа Кейл Браун отметил, что проведенная 11-12 ноября конференция в столице Сирии не является достойной попыткой создать условия для реального возвращения беженцев домой.

Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима демонстрирует, что мир принимает эти трюки за то, чем они являются – не более чем игрой на публику заявление Госдепартамента США

Напомним, что конференция в Дамаске, посвященная возвращению в Сирию беженцев, состоялась 11-12 ноября 2020 года. В ней приняли участие представители 27 стран и 12 международных организаций.

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