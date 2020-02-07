Счетная палата заявила о "токсичности" госфинансирования для науки

Аудиторы рассказали об основных проблемах отрасли.

Счетная палата заявила о "токсичности" госфинансирования для российской науки. Напомним, что с 2000 года затраты на отрасль увеличились в 13 раз до 1028,2 млрд рублей. По объему затрат РФ тратит всего 1,1% от всего ВВП. От США в данном вопросе мы отстаем в 16 раз. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на отчет СП.

Эксперты определили основные проблемы, с которыми сталкивается научная отрасль в России. В частности, в стране не закреплена система господдержки, не применяется механизм экспертизы полученных результатов. В мировом сообществе отсутствует интерес к продуктам научной деятельности из РФ со стороны бизнеса. Также государство привлекает недостаточно молодых кадров и ведущих ученых. Специалисты не приезжают из-за институционных барьеров и низкого развития рынка труда. Чиновники не ведут комплексный мониторинг результативности исследований. Он в свою очередь должен влиять на распределение бюджетных средств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Счетная палата оценила работу правительства России.

