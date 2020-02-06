Аудиторы опубликовали отчет о проведенной инспекции.

Счетная палата оценила работу правительства России. Инспекция установила, что в министерствах хромает система стратегического планирования. Она отстает из-за нехватки цифровизации. Ее назвали разбалансированной и неэффективной. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на доклад аудиторов надзорной организации.

Зафиксирован низкий уровень контроля исполнительной дисциплины. В планы до 2024 года не включены 45% показателей по национальным проектам. Тоже самое и с государственными программами (74% показателей не отражены в планах). Аудиторы отметили, что открытость не стала основным принципом работы у федеральных госслужащих.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургская контрольно-счетная палата назвала объекты своих проверок в 2020 году.

