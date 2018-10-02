Петербургская контрольно-счетная палата назвала объекты своих проверок в 2020 году

КСП проанализирует работу комитетов, инспекций и ряда учреждений.

Петербургская контрольно-счетная палата (КСП) поделилась планом работы на грядущий год. Информацией о проверках в 2020 году поделилась пресс-служба структуры.

В следующем году специалисты палаты проверят более 35 городских учреждений и организаций, среди которых значится шесть комитетов, Государственная административно-техническая инспекция, администрации, Служба стройнадзора и экспертизы. Выборочные проверки использования бюджета пройдут в некоторых спортивных, медицинских, образовательных и социальных учреждениях, а также в 11 муниципальных образованиях.

Отдельными вопросами, которых коснется проверка, стали передача в аренду городской земли комитетом имущественных отношений, а также использование субсидий от Жилищного комитета, предоставленных автотранспортному учреждению "Смольнинское" и некоммерческой организации "Фонд".

Ранее мы писали, что контрольно-счетная палата Петербурга снова возьмется за проверку "Газпром Арены".

Фото: pixabay