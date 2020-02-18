Счетная палата подала заявку на аудит продовольственной программы ООН

Счетная палата подала заявку на аудит Всемирной продовольственной программы ООН. Такое заявление во время общения с журналистами сделал глава СП Алексей Кудрин. По данным чиновника, отечественные эксперты уже попали в шорт-лист на контракт.
Мы выставили заявку на аудит ВПП, идет защита проекта. Мы также выставили заявки в другие организации, в том числе в МАГАТЭ, окончательное утверждение победителя пройдет на генконференции в сентябре. Битва будет серьезная, восемь кандидатов.
Алексей Кудрин, глава СП РФ
Специалист подчеркнул, что в российской команде есть опытные профессионалы, которые занимались международным аудитом на протяжении 10-15 лет для различных коммерческих организаций. Кудрин объяснил, что Счетная палата за год смогла создать новую компетенцию, с которой может выходить на международный рынок аудита. Он уверен, что Россия имеет одну из самых мощных команд аудиторов в мире.
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Фото: Pixabay.com
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