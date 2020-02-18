Счетная палата подала заявку на аудит продовольственной программы ООН

Алексей Кудрин рассказал об опыте российских аудиторов.

Счетная палата подала заявку на аудит Всемирной продовольственной программы ООН. Такое заявление во время общения с журналистами сделал глава СП Алексей Кудрин. По данным чиновника, отечественные эксперты уже попали в шорт-лист на контракт.

Мы выставили заявку на аудит ВПП, идет защита проекта. Мы также выставили заявки в другие организации, в том числе в МАГАТЭ, окончательное утверждение победителя пройдет на генконференции в сентябре. Битва будет серьезная, восемь кандидатов. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Специалист подчеркнул, что в российской команде есть опытные профессионалы, которые занимались международным аудитом на протяжении 10-15 лет для различных коммерческих организаций. Кудрин объяснил, что Счетная палата за год смогла создать новую компетенцию, с которой может выходить на международный рынок аудита. Он уверен, что Россия имеет одну из самых мощных команд аудиторов в мире.

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