Счет гостевого матча КХЛ "Спартака" и СКА составил 3:0

Встреча прошла в Северной столице на стадионе "Ледовый дворец".

Во вторник, 12 сентября, состоялся гостевой матч КХЛ "Спартака" и СКА. Счет составил 3:0 в пользу хоккейного клуба Москвы, сообщили в пресс-службе СКА.

Встреча прошла в Северной столице на стадионе "Ледовый дворец". Шайбы забросили Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37-я минута) и Ансель Галимов (60-я минута).

Следующий матч СКА планируется на 15 сентября против московского "Динамо".

Ранее мы рассказывали о том, что СКА передал нападающего Мичкова в аренду команде "Сочи".

Фото: пресс-служба СКА