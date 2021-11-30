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Счет гостевого матча КХЛ "Спартака" и СКА составил 3:0
Вчера, 23:00
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Счет гостевого матча КХЛ "Спартака" и СКА составил 3:0

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Встреча прошла в Северной столице на стадионе "Ледовый дворец".

Во вторник, 12 сентября, состоялся гостевой матч КХЛ "Спартака" и СКА. Счет составил 3:0 в пользу хоккейного клуба Москвы, сообщили в пресс-службе СКА.

Встреча прошла в Северной столице на стадионе "Ледовый дворец". Шайбы забросили Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37-я минута) и Ансель Галимов (60-я минута).

Следующий матч СКА планируется на 15 сентября против московского "Динамо".

Ранее мы рассказывали о том, что СКА передал нападающего Мичкова в аренду команде "Сочи".

Фото: пресс-служба СКА

Теги: континентальная хоккейная лига, петербургский ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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