Сценаристом новых "Пиратов Карибского моря" стал создатель "Чернобыля"

Создатель сериала "Чернобыль" Крейг Мазин стал сценаристом новых "Пиратов Карибского моря". Изначально этот пост должны были занять авторы обоих частей "Дедпула" Ретт Риз и Пол Верник, однако они покинули проект в начале этого года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Известно, что над новой частью также будет работать сценарист и продюсер трех частей вселенной о пиратах Карибского моря Тед Эллиот. В частности, он написал сценарий к первому фильму франшизы "Проклятию Черной Жемчужины".
В настоящий момент проект находится на ранней стадии развития. На этом этапе пока не ясно, вернется ли в новый фильм персонаж Джонни Деппа Джек Воробей.
Последняя на сегодня пятая часть франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" вышла на большие экраны в 2017 году. Капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его мертвецы. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Воробья. Главному герою поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует его обладателю полный контроль над морями.
Ранее мы писали, что завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде.
Видео: Youtube/ TheMagicHannes
Обсуждение ( 0 )