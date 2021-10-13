Сборные Англии и Венгрии сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2022

Игра завершилась со счетом 1:1.

Сборные Англии и Венгрии сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира по футболу. Матч завершился с результатом 1:1 в рамках восьмого тура. Встреча проходила на спортивной арене "Уэмбли" в Лондоне. Единственным забитым голом от хозяев арены отметился на 37 минуте Джон Стоунз. От оппонентов мяч в ворота забил на 24 минуте спортсмен по имени Роланд Шаллаи (реализовал пенальти).

В настоящее время англичане занимают первую строчку рейтинга группы. ВТорое место отдано поляком. Они получили 17 баллов. На третьей позиции расположилась Албания с 15 очками. Далее - Венгрия, Андорра, Сан-Марино.

В следующем этапе соревнования англичане примут албанцев. Матч запланирован на 12 ноября. В этот же день венгры на домашнем поле сыграют против представителей из Сан-Марино.

Сборная Дании досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года по футболу.

Фото и видео: YouTube / Virgin Media Sport