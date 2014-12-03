Страна занимает первое место в группе F.

Сборная Дании досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года по футболу. Спортсмены обыграли на футбольной арене в Копенгагене в рамках матча восьмого круга отборочного этапа представителей Австрии. Встреча завершилась с результатом 1:0. Единственный гол забил на 53 минуте Йоаким Мехле.

На данный момент Дания получила 24 очка, что обеспечивает национальной команде лидирующую позицию в группе F. Страна стала второй европейской по счету, обеспечившей себе место в ЧМ-2022. Ранее место в турнире получила Германия.

Напомним, что шотландцы за два тура до окончания турнира набрали 17 очков. Они расположились на втором месте рейтинга. Далее следует Израиль, Австрия, Фарерские острова, Молдавия.

Сборная РФ обыграла команду Словении в матче отбора ЧМ-2022.

Фото: Pixabay.com