Сборная РФ обыграла команду Словении в матче отбора ЧМ-2022

Счет матча составил 2:1, голами отличились Дивеев и Джикия.

Сборная РФ обыграла команду Словении в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Российские спортсмены играли в гостях – в Мариборе. Итоговой счет матча составил 2:1.

Победу национальной сборной принесли голы защитников Игоря Дивеева и Георгия Джикии в первом тайме. Соперники свой единственный гол забили на 40-й минуте. Он принадлежит полузащитнику Йосипу Иличичу.

Таким образом сборная РФ вышла на первое место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022, заработав 19 очков. Словенцы занимают четвертую строчку (10 очков). Они не попадают на чемпионат мира.

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Фото: Twitter/teamrussia

Видео: ВК/Сборная России по футболу