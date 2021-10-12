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Сборная РФ обыграла команду Словении в матче отбора ЧМ-2022

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Счет матча составил 2:1, голами отличились Дивеев и Джикия.

Сборная РФ обыграла команду Словении в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Российские спортсмены играли в гостях – в Мариборе. Итоговой счет матча составил 2:1.

Победу национальной сборной принесли голы защитников Игоря Дивеева и Георгия Джикии в первом тайме. Соперники свой единственный гол забили на 40-й минуте. Он принадлежит полузащитнику Йосипу Иличичу.

Таким образом сборная РФ вышла на первое место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022, заработав 19 очков. Словенцы занимают четвертую строчку (10 очков). Они не попадают на чемпионат мира.

Ранее женский "Зенит" проиграл столичному "Локомотиву".

Фото: Twitter/teamrussia

Видео: ВК/Сборная России по футболу

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Категории: Футбол в России и Европе, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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