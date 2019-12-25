Женский "Зенит" проиграл столичному "Локомотиву"

Игра завершилась со счетом 3:1, она проходила в рамках 22-го тура Суперлиги.

В субботу, 9 октября, женский "Зенит" уступил "Локомотиву" в Москве. Игра завершилась со счетом 3:1, она проходила в рамках 22-го тура Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Петербургская команда смогла сравнять счет на 33-минуте, мяч забила Диаш на "РЖД Арене". Поражение не позволило сине-бело-голубым приблизиться к лидирующему в чемпионате "Локомотиву". После 22-х туров у столичной команды 61 очков, у сине-бело-голубых — осталось 48.

Добавим, что матч проходил при поддержке болельщиков, вход на стадион был свободным.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Зенит" прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку Азмуна. Команде остается только принять это решение.

Фото: ФК "Зенит"