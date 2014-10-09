"Зенит" прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку Азмуна

Команде остается только принять это решение.

Пресс-секретарь ФК "Зенит" Антон Макаренко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в отношении игрока петербургской команды Сердара Азмуна. Представители сине-бело-голубых просили РФС отменить красную карточку, но просьба не была удовлетворена.

Слова пресс-секретаря петербургского клуба приводит издание "Спорт-Экспресс" 7 октября.

Мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она услышана — знаем, что мнения экспертов разделились. Но решение принято, рассматриваемый эпизод не признан умышленной или намеренной грубостью — оба футболиста привыкли идти до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам остается только принять это решение. Антон Макаренко, пресс-секретарь ФК "Зенит"

Напомним, что в минувшее воскресенье "Зенит" проиграл матч 10-го тура чемпионата России против ФК "Сочи". Сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2. Игра проходила сегодня на "Газпром Арене" в Петербурге.

На исходе первого тайма с поля был удален иранский форвард петербуржцев Сердар Азмун после жесткого столкновения с вратарем гостей в штрафной площадке. Нападающий пропустит один матч в российском чемпионате.

Следующие встречи сине-бело-голубых на внутрироссийской арене состоятся 16 октября на выезде с "Арсеналом", а также 24 октября со "Спартаком" на домашнем стадионе.

Фото: Piter.tv