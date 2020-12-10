"Зенит" проиграл "Сочи" со счетом 1:2

Это поражение стало первым для "Зенита" в текущем чемпионате РПЛ.

В воскресенье, 3 октября, "Зенит" проиграл матч 10 тура чемпионата РПЛ против "Сочи". Сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2. Игра проходила сегодня на "Газпром Арене" в Петербурге.

На исходе первого тайма с поля был удален Сердар Азмун, что во многом помогло команде соперника. Несмотря на это петербуржцы почти сразу вышли вперед. Забил Артем Дзюба с передачи Малкома.

Во втором тайме команда противника воспользовалась численным преимуществом. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счетом, затем на 71-й минуте Сергей Терехов вывел "Сочи" вперед.

Отметим, что это поражение стало первым для "Зенита" в текущем чемпионате РПЛ. Однако это позволяет им лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента, московское "Динамо", на 4 очка.

Напомним, следующий матч сине-бело-голубых пройдет 17 октября против тульского "Арсенала".

Ранее стало известно, почему Клаудиньо не играет в матче против "Сочи".

Фото: ФК "Зенит"

