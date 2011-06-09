Стало известно, почему Клаудиньо не играет в матче против "Сочи"

По словам Семака, полузащитник получил незначительную травму.

В воскресенье, 3 октября, Сергей Семак, главный тренер "Зенита", сообщил почему футболист Клаудиньо не играет в матче против "Сочи", передает "Петербургский Дневник".

По словам Семака, полузащитник получил незначительную травму, "небольшое повреждение, может быть, после паузы вернётся". Отметим, что Клаудиньо перешел в "Зенит" этим летом. Играть в составе сине-бело-голубых он будет до конца июня 2026 года, по контракту. В нынешнем сезоне бразилец уже отыграл за петербургский клуб семь матчей, в которых забил два гола и отдал две результативных передачи.

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи".

Фото: ФК "Зенит"

