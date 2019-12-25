Сборная Украины подверглась разгрому во Франции

После перерыва сборная Украины смогла отыграть один мяч.

Сборная Украины по футболу подверглась разгрому во Франции со стороны местной национальной команды. Стадион проходил на арене "Стад де Франс".

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории. Чемпионы мира выиграли со счётом 7:1. Уже в первом тайме французы забили в ворота украинцев три мяча, также был зафиксирован один автогол.

После перерыва сборная Украины смогла отыграть один мяч, однако французы на него ответили ещё тремя.

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