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Православные священники и чиновники Смольного сыграли в футбол
Сегодня, 16:09
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IRINA_CHALKINA

Православные священники и чиновники Смольного сыграли в футбол

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Футбольный матч будет посвящен памяти епископа Царскосельского Маркелла.

В минувшую субботу, 3 октября, в Северной столице состоялся футбольный матч между православными священниками и чиновниками Смольного. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Об этом сообщает комитет по физкультуре и спорту.

Отмечается, что посвящен памяти епископа Царскосельского Маркелла (Ветрова). Матч прошел на поле спортивного комплекса "Нова Арена".

Известно, что поединок завершился вничью – со счетом 4:4. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируют расширить социальные услуги для бездомных.

Фото:pixabay

Теги: смольный, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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