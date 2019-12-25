Православные священники и чиновники Смольного сыграли в футбол

Футбольный матч будет посвящен памяти епископа Царскосельского Маркелла.

В минувшую субботу, 3 октября, в Северной столице состоялся футбольный матч между православными священниками и чиновниками Смольного. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Об этом сообщает комитет по физкультуре и спорту.

Отмечается, что посвящен памяти епископа Царскосельского Маркелла (Ветрова). Матч прошел на поле спортивного комплекса "Нова Арена".

Известно, что поединок завершился вничью – со счетом 4:4.

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