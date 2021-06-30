Игра завершилась со счетом 2:1.

Сборная Украины обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Игра в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу состоялась вечером 29 июня в Глазго и завершилась с результатом 2:1. Основное время спортсмены завершились ничьей. Со стороны Киева гол на 27 минуте забил Александр Зинченко, от шведов на 43 минуте отметился забитым мячом Эмиль Форсберг.

На 98-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) с поля за грубую игру был удален защитник из Швеции Маркус Даниэльссон. За компенсированное время ко второму дополнительному тайму украинец Артем Довбик с передачи Зинченко смог забить в ворота шведов.

Напомним, что ранее сборная Швеции попала в 1/8 финала, заняв первое место в группе E. В плей-офф турнира Швеция попала впервые с 2004 года. Тогда футболисты проиграли нидерландцам по серии пенальти.

Швеция сравняла счет в матче с Украиной.

Видео: Instagram / @kateryna_zahorodnia