Швеция сравняла счет в матче с Украиной

На перерыв команды ушли с равным счетом.

Сборная Швеции сравняла счет в игре с Украиной за выход в 1/4 финала Евро.

За несколько минут до конца первого тайма отличился полузащитник немецкого клуба "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг. Для форварда данный гол стал четвертым на форуме, благодаря чему он вошел на второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

В составе Украины гол забил полузащитник "Манчестер Сити" Александ Зинченко.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала Англией, которая обыграла Германию со счетом 2:0.

Видео: rees.samantha / Instagram