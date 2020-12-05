Сборная России стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию

На World Team Trophy Анна Щербакова выиграла произвольную программу.

Сборная России досрочно стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию. Международное соревнование World Team Trophy проводилось в японском городе Осака. Спортсменка Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе, набрав 160,58 балла. Вторую позицию на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Она получила 150,29 балла. Третье место судьи отдали россиянке Елизавете Туктамышевой (146,23 балла).

Щербакова лидировала после короткой программы, а ее соотечественница занимала второе место. В короткой и произвольной программах пар победу праздновали российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также лидировали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В короткой программе у мужчин лучшим из россиян стал Михаил Коляда. Однако по итогам произвольной программы он получил только третье место, а Евгений Семененко - пятое.

В общем зачете Сборная России выиграла с 125 очками. На втором месте расположилась американская команда (110 очков), а третье получили фигуристы из Японии (107 очков). Спортсмены из РФ впервые получили титул данного турнира.

Фото: Telegram/LifeShot, Mash