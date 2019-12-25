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Щербакова и Туктамышева стали лучшими в короткой программе на командном ЧМ в Японии
Сегодня, 13:19
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lesjasap

Щербакова и Туктамышева стали лучшими в короткой программе на командном ЧМ в Японии

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Международный турнир по фигурному катанию проводится в Осаке.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали лучшими среди женщин в короткой программе на командном Чемпионате мира. Турнир по фигурному катанию проводится в японском городе Осака. Первая спортсменка получила от судей 81,07 балла. Такой результат является лучшим за всю профессиональную карьеру девушки. Ее соотечественница показала результат в 80,35 балла.

Специалисты объяснили, что Анна Щербакова отметилась двойным акселем, тройным флипом и каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера. В настоящее время сборная РФ на ЧМ в Японии расположилась на первом месте рейтинга с 35 очками. Команда опережает ближайших соперников (из Японии) на 8 очков. Завершают топ американские представители, набравшие 25 очков.

Напомним, что ранее Анна Щербакова выиграла Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Елизавета Туктамышева на мировом первенстве в Швеции стала второй.

Сборная России лидирует после ритм-танца на командном ЧМ по фигурному катанию.

Фото: Pixabay.com

Теги: анна щербакова, елизавета туктамышева, короткая программа, сборная россии, фигурное катание, чемпионат мира, япония
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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