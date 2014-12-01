Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание соревнований, первые результаты

Уже известны результаты проката женской короткой программы и программы ритм-танец в исполнении танцевальных пар.

В четверг, 15 апреля, в японской Осаке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Соревнование будет проходить по 18 апреля, от России в этом состязании участвуют Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.

В первый день соревнований уже успели прокатать короткую программу женщины и мужчины, также выступили танцевальные пары в ритм-танце. По результатам короткой программы Анна Щербакова заняла первое место (81.07 балла), Елизавета Туктамышева – второе (80.35 балла), тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (77.78 балла). В ритм-танце победу завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получив 86.66 баллов.

Мужская короткая программа началась в 12.15 по московскому времени и пока не завершилась, правда, российские спортсмены уже успели выступить. Предварительно, Михаил Коляда вышел на первую строчку с 93.42 балла, второе место занял канадец Роман Садовский с 89.61, третье место отвоевал Евгений Семененко, набравший 88.86 балла. Результаты состязания станут известны позже.

На второй день чемпионата, 16 апреля, ожидаются выступления спортивных пар в короткой программе (начало в 9.15), выступления танцевальных пар с произвольным танцем (в 10.35), выступления мужчин с произвольной программой (в 12.00).

В субботу, 17 апреля, в 9.10 выступят спортивные пары с произвольной программой, в 10.40 – женщины с произвольной программой. В последний день чемпионата состоятся показательные выступления, начало в 8.00 по московскому времени.

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Прямые трансляции с чемпионата ведет Первый канал. Запись можно найти на официальном сайте канала.

Фото: скриншот трансляции