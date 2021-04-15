Сборная России лидирует после ритм-танца на командном ЧМ по фигурному катанию

World Team Trophy проводится в японской Осаке.

Сборная России лидирует после ритм-танца на командном Чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проводится в японском городе Осака. Танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли первое место в данной категории. За прокат представители РФ получили 86,66 балла. В общем турнирном зачете российская команда занимает первую позицию с 12 баллами. Произвольный танец фигуристы представят судьям в пятницу.

Напомним, что World Team Trophy является коммерческим стартом. Его организует Федерация конькобежного спорта Японии, а поддерживающим предприятием заявлена телекомпания "Асахи". Соревнования проходят под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Видео: YouTube / Patinaje Artistico 2021