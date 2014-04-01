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Дети Киркорова, Плющенко и Аршавина вышли на подиум модного показа
Сегодня, 11:56
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Alena_Zinovieva

Дети Киркорова, Плющенко и Аршавина вышли на подиум модного показа

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Новую коллекцию детской одежды представили Гном Гномыч, Арсений Аршавин, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы.

Дети двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, футболиста Андрея Аршавина и певца Филиппа Киркорова приняли участие в модном показе детской одежды. Об этом рассказала продюсер Яна Рудковская в Instagram.

На подиум вышли Гном Гномыч, Арсений Аршавин, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Они уверенно прошлись под вспышки фотокамер и продемонстрировали новую коллекцию одежды.

Показ прошел в московской школе современной пьесы.

Ранее мы писали, что Гном Гномыч выступил на юбилее Алексея Мишина.

Фото: Instagram / rudkovskayaofficial

Теги: дети, модный показ
Категории: Новости России, Лента новостей,

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