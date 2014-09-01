Гном Гномыч выступил на юбилее Алексея Мишина

Рудковская выложила видео с номером мальчика в Instagram.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской выступил на шоу-юбилее тренера Алексея Мишина. 8-летний Александр Плющенко показал номер на льду. Об этом сообщиле на портале "Sport24" 6 марта.

На празднике в Петербурге выступили известные фигуристы Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Видео с номером мальчика опубликовала мама юного фигуриста в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в Piter.tv рассказали, что сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию.

Фото: Instagram / rudkovskayaofficial