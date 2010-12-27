Встреча завершилась с результатом 3:1 в пользу США.

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею. Спортсмены уступили иностранцам с результатом 1:3. Об этом сообщили "РБК".

Турнир проводился в рамках группового этапа в Чехии на стадионе Ostravar Arena. В конце второго периода команда пропустила две шайбы за шесть секунд. На 36-ой минуте игры отличились игроки США Артур Калиев и Ник Робертсон. В третьем периоде Калиев забросил дубль на 42-ой минуте. После этого российский спортсмен Александр Ромашев отыгрался на 44-ой минуте матча. Однако далее сборная не смогла догнать по очкам американцев.

Ранее российские хоккеисты отличились победой над канадцами со счетом 6:0. На счету россиян в данном турнире уже второе поражение. До США игроки уступили победу представителям Чехии. Следующий матч Россия проведет 31 декабря против немцев. Встреча намечена на 17 часов вечера.

Ранее Piter.tv писал о том, что капитан канадской сборной извинился за поведение в матче МЧМ с Россией.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

