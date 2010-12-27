Капитан канадской сборной извинился за поведение в матче МЧМ с Россией

Извинения также принесли и в Канадской федерации хоккея.

В воскресенье, 29 декабря, капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон объяснил свое поведение перед матчем с Россией в рамках молодежного чемпионата мира. Во время исполнения гимна России спортсмен не снял шлем, чем выразил неуважение российским хоккеистам. Однако несмотря на замечание другой команды, судьи решили не обращать внимание на инцидент.

Хоккеист принес извинения российской команде и ее болельщикам и рассказал, что был "потерян" во время исполнения гимна команды соперников. Причиной этому стал анализ прошлой игры и мысли о том, что можно было бы сделать лучше.

Однако, судя по всему, это не помогло – матч против принципиальных соперников сборная России выиграла со счетом 6:0. Поражение стало самым крупным в истории молодежных сборных страны "кленового листа".

Ранее мы сообщали о том, что форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года.

Видео: YouTube /

Фото: Pixabay