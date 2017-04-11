Сборная Канады обыграла в овертайме Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Команда отыгралась со счета 0:3.

Сборная Канады по хоккею обыграла в овертайме Швецию со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Игра прошла на "Нокиа-Арене" в Тампере.

По ходу встречи канадцы уступали шведам со счетом 0:3. В третьем периоде им удалось отыграться. Две из трех шайб команда Клода Жюльена забросила с интервалом в 30 секунд. Победу в овертайме принес форвард Дрейк Батерсон, реализовав большинство.

В полуфинале турнира Канада сыграет с Чехией, обыгравшей в своем матче Германию (4:1). Встреча состоится 28 мая.

Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" одержал победу над "Калгари" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2022