Гол в свои ворота забил защитник Матс Хуммельс.

Сборная Франции обыграла немцев в матче чемпионата Европы по футболу. Встреча в рамках первого тура группового этапа завершилась со счетом 1:0. Игра состоялась в Мюнхене. На 20 минуте в собственные ворота забил защитник немецкой команды . Спортсмен по имени Матс Хуммельс стал автором первого автогола сборной ФРГ на чемпионатах Европы. Ранее немецкая сборная никогда не проигрывала в первом матче группового этапа ЧЕ.

Перед началом футбольного матча на поле приземлился парапланерист. Немецкий защитник Антонио Рюдигер помог мужчине подняться после приземления на стадионе. После этого нарушителя задержала охрана.

Напомним, что в окончательный состав сборной Франции на чемпионат Европы вошел нападающий Карим Бензема. Футболист был вызван в национальную команду впервые с 2015 года. Нападающий вышел на поле в стартовом составе в рамках игры с немецкими спортсменами. Ранее Бензема не вызывался в сборную из-за скандала, который связан с шантажом полузащитника из сборной Франции Матье Вальбуэна.

Португалия обыграла Венгрию со счетом 3:0.

Видео: YouTube / TSN