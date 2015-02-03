Португалия обыграла Венгрию со счетом 3:0

Футболист Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в матчах чемпионата.

Сборная Венгрии проиграла команде Португалии в матче первого тура группового этапа Чемпионата Европы (Евро-2020).

Встреча команд состоялась в Будапеште. Два гола оформил Криштиану Роналду. Он стал самым возрастным автором дубля в матчах Евро-2020. В этом году футболисту исполнилось 35 лет. В первом тайме команда Португалии владела заметным преимуществом.

На 43 минуте Роналду не удалось забить. С пяти метров он пробил над перекладиной. Вернувшись из перерыва, действующим чемпионам Европы было сложно создавать моменты. На 84 минуте гости вышли вперед. Еще через пару минут Рафаэль Силва заработал пенальти. Мяч в ворота забил Роналду. В компенсированное время форвард оформил дубль.

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Видео: Youtube/Sportschau