Сборная Аргентины ушла с поля в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Четыре игрока нарушили правила поведения во время коронавирусных ограничений.

Сборная Аргентины ушла с поля в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Бразилии.

Игра была приостановлена в начале первого тайма. Четыре аргентинских игрока - Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Кристиане Ромеро, Джовани Ло Чельсо - нарушили правила поведения во время коронавирусных ограничений, так как не прошли двухнедельный карантин после пересечения границы.

Полиция планировала обратиться к игрокам в отеле, однако те уже выехали на поле. После этого правоохранители вместе с сотрудниками миграционной службы направились на матч. Они вышли на газон и начали длительные переговоры, в результате которых четверых аргентинцев сняли с игры.

Позже на официальной странице в Twitter сборной Аргентины появилась информация об отъезде спортсменов на родину после скандала на отборе. Согласно сообщению полиции Бразилии, факт нарушения футболистами правил въезда в страну расследован не будет.

Ранее футболисты сборной РФ одержали первую победу под руководством Валерия Карпина. Российские спортсмены обыграли соперников из Кипра со счетом 2:0.

Видео: Youtube/fubo Sports