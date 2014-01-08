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Сборная Аргентины ушла с поля в матче отборочного турнира ЧМ-2022

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Четыре игрока нарушили правила поведения во время коронавирусных ограничений.

Сборная Аргентины ушла с поля в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Бразилии. 

Игра была приостановлена в начале первого тайма. Четыре аргентинских игрока - Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Кристиане Ромеро, Джовани Ло Чельсо - нарушили правила поведения во время коронавирусных ограничений, так как не прошли двухнедельный карантин после пересечения границы. 

Полиция планировала обратиться к игрокам в отеле, однако те уже выехали на поле. После этого правоохранители вместе с сотрудниками миграционной службы направились на матч. Они вышли на газон и начали длительные переговоры, в результате которых четверых аргентинцев сняли с игры.

Позже на официальной странице в Twitter сборной Аргентины появилась информация об отъезде спортсменов на родину после скандала на отборе. Согласно сообщению полиции Бразилии, факт нарушения футболистами правил въезда в страну расследован не будет.

Ранее футболисты сборной РФ одержали первую победу под руководством Валерия Карпина. Российские спортсмены обыграли соперников из Кипра со счетом 2:0.

Видео: Youtube/fubo Sports

 

Теги: covid-19, сборная аргентины по футболу, футбол, чм-2020
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей,

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