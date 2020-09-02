"Довод" Нолана до премьеры заработал в России 11 млн рублей

В мировом прокате кассовые сборы фильма уже достигли 53,6 млн долларов.

Предпродажи билетов на фильм "Довод" Кристофера Нолана достигли в России почти 11 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованных на сайте Фонда кино.

Из-за пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров релиз картины неоднократно переносился. В большинстве европейских стран, Южной Корее и Канаде "Довод" вышел 26 августа. В России фильм выйдет в прокат 3 сентября. Несмотря на это, предпродажи билетов принесли картине почти 11 млн рублей. Большая часть из этой суммы приходится на день премьеры и составляет 6,3 млн рублей.

Стоит отметить, что в мировом прокате кассовые сборы фильма уже достигли 53,6 млн долларов. По прогнозам экспертов, доходы "Довода" могут превысить все сборы кинотеатров за лето, так как в период пандемии многие кинозалы мира были закрыты.

Хронометраж "Довода" составил 150 минут. После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Кроме них в фильме снялись Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и др.

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Видео: YouTube / Warner Bros.