Netflix экранизирует китайский роман "Задача трех тел"

Зрители увидят сериал, созданный по мотивам известного литературного произведения.

Китайская компания в области культуры Yoozoo Group совместно с американским стриминговым сервисом Netflix планирует выпустить сериал по мотивам научно-фантастической трилогии "Задача трех тел" Лю Цысиня. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Сюжет саги разворачивается вокруг молодого физика Е Вэньцзе. Он вступил в контакт с цивилизацией трисоляран, живущих в системе из трех звезд, и пытается разобраться в длящихся веками столкновениях между землянами и пришельцами.

Официально трилогия Лю Цысиня имеет название "Память о прошлом Земли". Однако сага стала широко известна по названию первой книги "Задача трех тел". По словам создателей сериала, сюжет унесет зрителей с 1960-х гг. до конца времен, от жизни на нашей бледно-голубой точке к далеким краям Вселенной.

Первая часть трилогии увидела свет в 2006 году. Вторая под названием "Темный лес" вышла в 2008 году, заключительная "Вечная жизнь смерти" дебютировала в 2010 году. Стоит отметить, что с 2015 года в Китае разрабатывается и полноценный фильм по этой истории.

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Фото: Википедия