Арнольд Шварценеггер снимется в шпионском сериале

Сюжет будет выстроен вокруг приключений отца и дочери.

Компания Skydance Television запускает в производство шпионский сериал. Главную роль в нем исполнит американский актер Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщает издание Deadline.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь то, что он будет выстроен вокруг приключений отца и дочери.

Авторы проекта уже занялись поиском потокового сервиса, который согласится показать зрителям сериал. Также начался подбор актеров.

Стоит отметить, что Шварценеггер уже принимал участие в полнометражных фильмах студии Skydance, например, в фантастической ленте "Терминатор: Темные судьбы". Также актеру доводилось играть шпиона в комедийном боевике под названием "Правдивая ложь" (1994 года выпуска).

Сроки работ над новым сериалом пока не называются.

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Фото: Instagram / schwarzenegger